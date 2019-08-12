Стало известно, сколько пенсионеров Карелии получают надбавку за труд на селе

Карельское отделение Пенсионного фонда страны сообщило данные по числу пенсионеров, которые получают надбавку за стаж работы в сельских условиях.

Как информирует региональное отделение ПФР, в Карелии 1041 житель получает прибавку к пенсии за сельский стаж. При этом для 705 пенсионеров повышение произведено в беззаявительном порядке на основании имевшихся в Пенсионном фонде данных. Остальным гражданам перерасчет был сделан после того, как они предоставили недостающие документы в течение этого года.

25-процентное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности сельским труженикам предусмотрено с 1 января 2019 года.

В настоящее время базовая ставка фиксированной выплаты к страховой пенсии установлена на уровне 5334,19 рублей, таким образом, повышение на 25 % составляет 1333,5 рублей. Именно на такую сумму повышены пенсии сельских тружеников.

Напомним, что сельские жители могут рассчитывать на увеличение фиксированной выплаты страховой пенсии только при наличии трех обязательных условий: 30‑летний стаж работы в определенных должностях на предприятиях агропромышленного комплекса; проживание в сельской местности; отсутствие факта работы в настоящее время.