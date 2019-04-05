Стало известно, сколько россиян пользуются соцсетями для работы

Опрос проводился на портале Роструда "Работа в России" в марте 2019 года, и в нем приняли участие 27 тыс. человек.

Почти треть россиян пользуется социальными сетями в связи с рабочей необходимостью, каждый пятый считает соцсети удобным инструментом для поиска вакансий. Об этом в пятницу в интервью ТАСС сообщил глава Роструда Всеволод Вуколов.

"31% респондентов сообщили, что в социальные сети в рабочее время они заходят в связи с рабочей необходимостью. Также, отвечая на вопрос о том, какой контент человек просматривает в соцсетях в рабочее время, почти 40% опрошенных сообщили, что ищут информацию необходимую для работы", - рассказал Вуколов.

Глава Роструда добавил, что, согласно результатам опроса, каждый пятый (21%) трудоустроился благодаря социальным сетям, столько же (22%) считают соцсети удобным инструментом для поиска вакансий.

Большинство респондентов (58%) сообщили, что доступ к соцсетям у них на работе открыт, полностью ограничен доступ у 18%.

Каждый пятый опрошенный (21%) сообщил, что заходит в рабочее время в соцсети, чтобы отвлечься, каждый десятый (10%) - чтобы убить время. У трети россиян этого требует работа, больше трети (35%) назвали другие причины.

Больше часа рабочего время на соцсети тратит 17% россиян, от 30 минут до 1 часа - 19%, от 10 до 30 минут - 30%, до 10 минут - 32% опрошенных.