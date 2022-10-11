Стало известно, сколько россиян постоянно читают тревожные новости

Названо число россиян, подверженных болезненному погружению в новостную ленту.

Исследователи назвали число россиян, подверженных думскроллингу — болезненному погружению в новостную ленту и постоянному чтению тревожных новостей. Как следует из данных опроса, проведенного образовательной платформой Skillbox и командой исследований VK, результаты которого поступили в «Ленту.ру», от такой проблемы страдают 25 процентов жителей России.

«Четверть респондентов подвержены думскроллингу — болезненному погружению в новостную повестку. Каждый десятый опрошенный россиянин следит за новостями без остановки (10 процентов) или обновляет ленту хотя бы несколько раз в день (13 процентов)», — говорится в результатах опроса. Кроме того, исследователям стало известно, что две трети россиян не ограничивают себя в потреблении новостей и считают это ненужным.

«Каждый пятый испытывает чувство расстройства после беспорядочного обновления новостной ленты, а 16 процентов раздражаются и злятся», — также отметили исследователи. В то же время они установили, что часть россиян замечают положительный эффект от думскроллинга: 15 процентов ответили, что успокаиваются благодаря этому занятию, а 14 процентов ощущают, что начинают контролировать ситуацию.