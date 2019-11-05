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Новости. Общество
19:10, 05 Ноября 2019
фото: © Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, сколько российские звезды требуют за корпоративы

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Популярные артисты за удовольствие провести с ними корпоративный праздник просят до 21 млн рублей.

"Комсомольская правда" узнала актуальные цены от звезд на корпоративы. Самой "дорогой" артисткой стала Алла Пугачева. Примадонна рассматривает каждый заказ в индивидуальном порядке - цена в декабре может достигать 300 тыс. евро (21 млн рублей). Но на Новый год Алла Пугачева, как и Максим Галкин, никогда не работает.

А вот группировка "Ленинград" споет для вас прямо 31 декабря за все те же 300 тысяч евро, в другие дни декабря прайс ниже в три раза – 7 млн рублей.

Григорий Лепс традиционно "поднимет рюмку водки" за 100 тыс. евро (7 млн рублей). После 20 декабря цена обычно вырастает на 20%. У голосистой души компании Николая Баскова в первой половине декабря гонорар 50 тыс. евро (3,5 млн рублей), а во второй половине растет нагрузка у артиста - и повышается цена.

У таких артистов, как Гагарина, Билан и Лобода, может быть по 2 - 3 выступления за вечер в декабре. Билан и Лобода стабильны последние два года: соответственно 50 тыс. евро (3,5 млн рублей) и 70 тысяч евро (4,9 млн руб.) Суперзвезду Светлану Лободу часто приглашают выступать за границу, в этом случае прайс растет. Однажды он достиг рекордных 400 тысяч евро (28,5 млн руб.) за экстренный концерт в США - это был не Новый год, но свадьба очень богатых людей. Продюсер востребованной звезды может поднять планку на любую высоту в новогоднюю ночь, чаще всего речь идет о 200 тыс. евро. (14 млн рублей).

Не менее востребованы, но более доступны по цене хиты группы "Руки вверх!". Новогодний корпоративный прайс Сергея Жукова - 4 млн рублей.

Традиционный гонорар модного телеведущего Ивана Урганта за ведение корпоратива - 50 тыс. евро, но новогодняя надбавка может достигать 40%.

Звезды "Comedy Club" Гарик Бульдог Харламов и Павел Воля также берут по 50 тыс. евро (3,5 млн рублей), Лера Кудрявцева просит гонорар в 30 тыс. евро. (2 млн рублей), Игорь Верник - 15 тыс. евро (1 млн руб.)

Ольга Бузова еще три года назад в декабре вела корпоративы за 600 тыс. руб, а сейчас просит за праздник не менее 2 млн рублей.

Из попсовых узнаваемых певиц "недорого" берет за свои хиты Анна Седокова - традиционные для нее 700 тыс. рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2019-11-05 19:23:26
Какая разница, кто по чем. Все равно у большинства на кармане столько нет :)
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