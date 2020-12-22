Стало известно, сколько стоит аренда в технопарке Петрозаводска, построенном при участии бюджета

Первый в Карелии технопарк по камнеобработке "Южная промзона" в Петрозаводске готов принять новых резидентов: объявлен конкурсный отбор компаний.

В документации к конкурсу содержится начальная цена аренды одного помещения технопарка и оборудования.

Ежемесячная плата за квадратный метр составит 150 рублей, а аренда оборудования, размещенного в пределах арендуемого места составит минимум 334,8 тыс. рублей. Какие возможности получают резиденты технопарка, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".