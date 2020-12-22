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Стало известно, сколько стоит аренда в технопарке Петрозаводска, построенном при участии бюджета

Новости. Экономика
14:35, 23 Декабря 2020
фото: Минэкономразвития РК
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Первый в Карелии технопарк по камнеобработке "Южная промзона" в Петрозаводске готов принять новых резидентов: объявлен конкурсный отбор компаний.

В документации к конкурсу содержится начальная цена аренды одного помещения технопарка и оборудования.

Ежемесячная плата за квадратный метр составит 150 рублей, а аренда оборудования, размещенного в пределах арендуемого места составит минимум 334,8 тыс. рублей.

Какие возможности получают резиденты технопарка, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ДЖОН
2020-12-23 15:47:20
Странно, что такому прибыльному виду бизнеса дают такие большие государственные деньги. Могли бы и получше приспособить.
zanoza
2020-12-23 15:27:24
При таких затратах на аренду зарплаты работникам будут выплачивать минимальные, однако. Так у нас в стране повелось, работающий человек в частном бизнесе является бедным и бесправным.
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