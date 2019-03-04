Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:44, 04 Марта 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

Стало известно, сколько жителей Карелии не смогли выйти на пенсию в первые 2 месяца 2019 года

Загрузка...

Повышение пенсионного возраста в январе и феврале 2019 года почувствовали на себе более тысячи жителей Карелии, которые лишились возможности выйти на пенсию.

Это следует из официальных данных карельского отделения Пенсионного фонда о первых последствиям пенсионной реформы.

ОПФР приводит данные о количестве назначенных пенсий в первые 2 месяца 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

В 2018 году за январь и февраль было назначен 1557 пенсий, а в 2019 году выйти на заслуженный отдых смогли лишь 416 жителей региона.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2019-03-04 13:34:16
Ну и потекли денежные потоки в нужном направлении, а вы тут держитесь.
Crek
2019-03-04 13:27:24
416 человек уже явно не будут голосовать за едро и еже с ними , дальше больше .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.02.2019, 12:15
Восемь автомобилей столкнулись под Петрозаводском
28.02.2019, 21:30
Шотландец 22 часа боролся с эрекцией после инъекции средства для загара
02.03.2019, 12:08
ФОТО: В Петрозаводске столкнулись три автомобиля
25.02.2019, 10:43
Чичин во взятках не признается
28.02.2019, 10:45
В Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести женщину
25.02.2019, 13:30
Трофеи вместо дорог и школ

Аналитика

01.03.2019 12:44
Политкухня
"Единая Россия" превратилась в "проблемный актив" 3
В партийных организациях республики начались первые, самые предварительные рассмотрения кандидатов на участие в выборах 2021 года.
"Карелэнерго" проводит массовые проверки приборов учета в рамках дней работы с потерями электроэнергии 1
28.02.2019 14:46
Не калиткой единой 1
28.02.2019 13:50
Пылесосы - на техосмотр 1
28.02.2019 10:20
Бюджет Петрозаводска увеличен более чем на полмиллиарда
27.02.2019 14:46
Вся аналитика

Чтиво

01.03.2019 12:07
Без политики
Сколько стоит наше здоровье
Ничего не болит — для многих это значит, что все в порядке и нет никакой необходимости идти к врачу.
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
"КарДент" возвращает улыбке красоту
28.02.2019 13:03
"Мне повезло"
28.02.2019 11:01
архив чтиво

Медиа

Турнир по волейболу на Кубок председателя Петросовета
Новое
Сегодня 13:22
все фото и видео

Опрос

Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»