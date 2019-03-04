12:44, 04 Марта 2019
Стало известно, сколько жителей Карелии не смогли выйти на пенсию в первые 2 месяца 2019 года
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Повышение пенсионного возраста в январе и феврале 2019 года почувствовали на себе более тысячи жителей Карелии, которые лишились возможности выйти на пенсию.
Это следует из официальных данных карельского отделения Пенсионного фонда о первых последствиям пенсионной реформы.
ОПФР приводит данные о количестве назначенных пенсий в первые 2 месяца 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.
В 2018 году за январь и февраль было назначен 1557 пенсий, а в 2019 году выйти на заслуженный отдых смогли лишь 416 жителей региона.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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