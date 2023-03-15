Стало известно, сколько жителей Петрозаводска готовы получать зарплату в конверте

Результаты опроса свидетельствуют о стабильной ситуации на рынке труда в карельской столице.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос с целью выяснить, сколько жителей Петрозаводска готовы работать с «черной» или «серой» зарплатой. В опросе приняли участие представители экономически активного населения города.

Как выяснилось, на работу с с «серой» или «черной» зарплатой сегодня согласились бы 42% петрозаводчан, отказались бы 36%. При этом за год ситуация принципиально не поменялась, что свидетельствует о стабильности на рынке труда.

Мужчины чаще, чем женщины, готовы трудиться в организации, которая не платит страховые взносы — 48% против 36%.

Респонденты старше 45 лет охотнее готовы работать с серыми схемами оплаты труда — таких в данной возрастной группе почти половина, 46%.

Еще одна закономерность — чем выше уровень дохода, тем меньше вероятность, что респондент будет согласен на зарплату в конверте — 44% среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц, и 31% среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей.