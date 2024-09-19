Стало известно состояние ребенка, упавшего с 5 этажа в Петрозаводске

В Минздраве рассказали о судьбе малыша, упавшего из окна.
В Минздрава Карелии сообщили о состоянии 2-летнего малыша, упавшего и окна на улице Кемская в Петрозаводске.
«Ребенка выписали домой», — сообщили в министерстве нашему изданию.
Напомним, 2-летний ребенок выпал из окна 5 этажа дома 1 по улице Кемская. В тяжёлом состоянии его доставили в реанимацию.
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