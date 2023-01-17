Стало известно точное время, когда полезнее всего ложиться спать

В каждое время суток ценность и качество сна будут различными. Это зависит от нашей физиологии.

В какое время лучше лечь — утром или днем, а может — вечером, но пораньше: на вопросы портала «Доктора Питер» ответила врач-невролог Анна Бабурина.



Лишение человека сна на протяжении 7-10 суток может вести к тяжелым расстройствам здоровья, вплоть до летального исхода. Полноценный сон необходим, чтобы организм мог настроить нормальный обмен веществ, все системы и органы работали исправно, а мозг — успевал «переварить» всю поступающую информацию, очиститься от продуктов метаболизма и активно руководил всей жизнедеятельностью.



Самое лучшее время для сна — это вечер и ночь. Причем в определенное время ценность сна максимальна, хотя мы редко ложимся именно в эти часы. Максимальную пользу принесет ночной отдых, если ложиться спать в 22 часа и пробуждаться не ранее 6-7 утра. Так вы получите как минимум 8-9 часов полноценного, качественного и здорового сна.



Именно в эти часы достигается пик выработки мелатонина, который помогает нам хорошо выспаться, восстановить организм и быть здоровыми. Ложиться в идеале стоит не позднее 21:30 — чтобы за полчаса отбыть в царство Морфея. Причем спать нужно в темноте, тишине и с открытой форточкой, без каких-либо ночников, гаджетов и посторонних раздражителей.



Конечно, сон днем не будет таким же качественным, как ночной, но при правильной организации можно повысить его качество. Если график работы ночной, отдых днем просто необходим. В идеале лучше спать в первой половине дня, максимум до 16 часов. Это позволит более качественно отдохнуть, не перебивая затем ночные ритмы.



При сильной усталости и ограниченном времени можно помочь мозгу передохнуть, поспав хотя бы 20-30 минут, а лучше пару часов. Приходя с ночной смены, стоит отправиться в постель в утренние и дневные часы, дав себе время, чтобы восстановиться. Важно создать в спальне тишину и темноту, убрав все источники естественного и искусственного света.



Еще один нюанс: ложась спать утром после ночной работы, не позволяйте себе пребывать в постели более 3-4 часов. После нужно встать, принять душ и вернуться к привычной жизни. Во время ночной работы, если это позволяют особенности труда, стоит делать перерывы на небольшой сон — хотя бы по 20-30 минут в течение ночи.



Наш организм крайне консервативен и не любит резкие смены режима. Поэтому даже в праздники и длинные выходные надо ложиться и вставать в одни и те же часы. Это позволит не нарушать ритмы сна и бодрствования, чувствовать себя лучше и активно производить гормон мелатонин.



Возьмите за правило — отправляться спать не позднее 23 часов, спать до 7-8 утра и затем подниматься, чтобы заняться любой активностью. Чтобы лучше спать в выходные, планируйте активные дела, поездки, походы, прогулки — это поможет израсходовать силы и быстрее заснуть.