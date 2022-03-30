Стало известно, в каких сферах число рабочих вакансий в Карелии выросло больше всего

Эксперты hh.ru выяснили, в каких сферах число вакансий сократилось или выросло сильнее всего за первую неделю апреля, а также насколько высока конкуренция за рабочие места.

Эксперты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали изменения на рынке труда с 4 по 11 апреля на Северо-Западе России, в том числе в Карелии.

В республике за первую неделю апреля больше всего снизился спрос на работников в сфере искусства и медиа (-15%), маркетологов (-13%) и специалистов в сфере закупок и тендеров (-7%). При этом значительно выросло число вакансий преподавателей и репетиторов (+54%), рекрутеров (+17%) и сезонных работников в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса (+12%).

Жители Карелии наиболее часто за прошедшую неделю искали работу в сфере страхования, автобизнеса, а также в ресторанно-гостиничной сфере.

По сравнению с соседними регионами, в Карелии наблюдается прирост числа вакансий. Число соискателей работы, напротив, в республике незначительно сократилось.

Уровень конкуренции за рабочие места в Карелии остался на прежнем уровне, не превышающем четыре с половиной резюме на одну вакансию.