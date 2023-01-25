Стало известно, в какую сумму обойдется ремонт кабинетов в Минсельхозе Карелии

Заказчиком работ выступило управление делами республиканского правительства.

Власти Карелии решили устроить ремонт в административном здании на улице Свердлова в Петрозаводске, где располагается республиканское министерство сельского и рыбного хозяйства. Заказчиком ремонтных работ выступило управление делами карельского правительства.

Согласно конкурсной документации, отремонтировать собираются три кабинета. Начальная стоимость контракта оценивается более чем в 1,5 миллиона рублей.