Стало известно, в какую сумму обойдется ремонт кабинетов в Минсельхозе Карелии

Заказчиком работ выступило управление делами республиканского правительства.
Власти Карелии решили устроить ремонт в административном здании на улице Свердлова в Петрозаводске, где располагается республиканское министерство сельского и рыбного хозяйства. Заказчиком ремонтных работ выступило управление делами карельского правительства.
Согласно конкурсной документации, отремонтировать собираются три кабинета. Начальная стоимость контракта оценивается более чем в 1,5 миллиона рублей.
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