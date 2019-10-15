Стало известно, зачем карельские НКО получили 41 млн рублей из Фонда президентских грантов

Министерство национальной и региональной политики Карелии объявило победителей конкурса президентских грантов среди некоммерческих общественных организаций республики, которые получили почти 41 млн рублей на свои проекты.

На какие цели они расходуют эти деньги, говорят названия проектов, участвовавших в конкурсе.

Самая большая сумма – почти 10 млн рублей – предназначена детской организации разведчиков-скаутов «НОРС-Р» на проведение массовой молодежной программы по развитию скаутского движения. Куда потратят еще более 30 млн рублей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".