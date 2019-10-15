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Новости. Общество
14:02, 15 Октября 2019

Стало известно, зачем карельские НКО получили 41 млн рублей из Фонда президентских грантов

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Министерство национальной и региональной политики Карелии объявило победителей конкурса президентских грантов среди некоммерческих общественных организаций республики, которые получили почти 41 млн рублей на свои проекты.

На какие цели они расходуют эти деньги, говорят названия проектов, участвовавших в конкурсе.

Самая большая сумма – почти 10 млн рублей – предназначена детской организации разведчиков-скаутов «НОРС-Р» на проведение массовой молодежной программы по развитию скаутского движения.

Куда  потратят еще более 30 млн рублей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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бюджет
2019-10-15 14:43:53
"...скаутского движения..", а по русски можно выражаться???? Короче, чем больше мути, тем больше прилипает.....
кир
2019-10-15 14:26:15
Кремль заигрывает с самобытными. Зачем? Это не укрепление России, а её ослабление. Пора прекратить территориальное деление страны, ошибочно сделанное большевиками, по национальным признакам. В Штатах, любимых либералами, нет индейских, французских, английских штатов или самобытных образований. Мало вам примера Григорьева. Только настали смутные времена, как он с соратниками забабахал карельский конгресс, отменённый впоследствии.
Вася
2019-10-15 14:18:46
Хочу что б еще памятник построили,и Аллею победителей с вечным огнем.
Гость
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