Станет лучше: подрядчик вывозит снег в четырёх микрорайонах Петрозаводска

Уборка дорог находится на контроле городского оперативного штаба, сообщили в администрации Петрозаводска.

В рамках муниципального контракта ООО "ТехРент" продолжает следить за чистотой и безопасностью пешеходной и транспортной инфраструктуры Петрозаводска. По поручению администрации Петрозаводска подрядчик работает в усиленном режиме.

По информации городского оперативного штаба, в течение последних суток подрядчик вывозил снег в Центре, на Зареке, в Октябрьском и Первомайском районах. Техника и мобильные бригады чистили площадь Кирова, улицы Гоголя, Герцена, Максима Горького, Мелентьевой, Сулажгорскую, Первомайский проспект.

Завтра работы будут продолжены на улицах Красноармейской, Кирова, Максима Горького, планируются – на улицах Калинина, Ленинградской, Московской, проспекте Александра Невского и площади Кирова.

За качеством и оперативностью уборки следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. Рейды проходят ежедневно. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.