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Станции переливания крови Петрозаводска срочно требуются доноры трех групп

Новости. Общество
15:56, 05 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Жителей Карелии приглашают пополнить запасы республиканской станции переливания крови.

На 5 октября остро необходима донорская кровь O(I) Rh (-), B (III) Rh (-), AB (IV) (-). Недостаточно крови O (I) Rh (+), А Rh (-), B (III) Rh (+), сообщается в паблике станции.

Прием доноров осуществляется по предварительной записи по телефонам: +79658171085 , 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

На донацию жителей Карелии ждут с 8 до 13 часов ежедневно в рабочие дни.

Ранее глава Карелии просит доноров республики поделиться кровью со станцией переливания.

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