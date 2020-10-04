Станции переливания крови Петрозаводска срочно требуются доноры трех групп

Жителей Карелии приглашают пополнить запасы республиканской станции переливания крови.

На 5 октября остро необходима донорская кровь O(I) Rh (-), B (III) Rh (-), AB (IV) (-). Недостаточно крови O (I) Rh (+), А Rh (-), B (III) Rh (+), сообщается в паблике станции.

Прием доноров осуществляется по предварительной записи по телефонам: +79658171085 , 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

На донацию жителей Карелии ждут с 8 до 13 часов ежедневно в рабочие дни.

Ранее глава Карелии просит доноров республики поделиться кровью со станцией переливания.