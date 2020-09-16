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Глава Карелии просит доноров республики поделиться кровью со станцией переливания

Новости. Общество
13:59, 17 Сентября 2020
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Артур Парфенчиков попросил жителей республики пополнить запасы станции переливания крови в Петрозаводске.

"Друзья, сегодня я обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Нашей станции переливания необходимо срочно пополнить запасы донорской крови. В ней нуждаются наши больницы и медицинские центры, кровь ежедневно необходима сотням пациентов с тяжелыми заболеваниями", - пишет глава региона на своей странице в "Вконтакте".

В данный момент остро не хватает крови O (I) Rh(-), A(II) Rh ( -), B (III) Rh (+), AB (IV) Rh(-). Доноров ждут на Пирогова - 4а в рабочие дни с 8 до 13 часов. Сдать кровь можно и в субботу, 19 сентября, с 08:00 – 12.00. Для этого нужно предварительно записаться по телефону +7-965-817-10-85.

"Знаю, что многие жители республики сдают кровь регулярно и уже спасли не одну жизнь. Уверен, найдутся и те, кто захочет стать донором впервые. Присоединяйтесь!" – пишет Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что запасы донорской крови в Карелии практически иссякли.

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