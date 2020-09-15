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Запасы донорской крови в Карелии практически иссякли

Новости. Общество
09:29, 16 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Республиканская станция переливания крови приглашает доноров всех групп

На 16 сентября остро необходима донорская кровь O (I) Rh (-), A (II) Rh (-), B (III) Rh (+), АB(IV) Rh (-).

Недостаточно крови O (I) Rh (+),A (II) Rh (+),B (III) Rh (-), АB(IV) Rh (+).

Доноров с Kell + антигеном временно не принимают.

Забор плазмы также временно приостановлен.

Напомним, с 12 мая прием доноров осуществляется по предварительной записи по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

На донацию жителей Карелии ждут с 8 до 13 часов ежедневно в рабочие дни.

Ранее сообщалось, что 19 сентября станция проводит акцию "Суббота доноров".

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