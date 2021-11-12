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Станции скорой медицинской помощи Петрозаводска вручили новогодние подарки

Новости. Общество
17:17, 29 Декабря 2021
фото: «РКС-Петрозаводск»/ВК

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В преддверии Нового года «РКС-Петрозаводск» вручили подарки сотрудникам Станции скорой медицинской помощи Петрозаводска.

Сегодня, 29 декабря, врачам скорой БСМП передали телевизор, чайники, микроволновые печи, радио- и мобильные телефоны.

«Когда меня спросили, что нужно нашим работникам, я ответила, что самое элементарное: забегаешь на несколько минут между вызовами, хочется подогреть еду, чтобы перекусить, выпить горячего чая», – говорит главный врач Больницы скорой медицинской помощи Наталья Алонцева.

В прошлом году «РКС-Петрозаводск» подарили БСМП машину скорой медицинской помощи, ранее – аппарат УЗИ, все это работает на благо петрозаводчан.

«Водоканал, тепловые сети и скорая помощь – службы в чем-то похожие. Мы отвечаем за жизнеобеспечение горожан. И понимаем, как вам в период пандемии тяжело. Врачи первые едут на вызов, в неизвестность. Мы собрались с директорами и решили, что в этом году все средства, запланированные на подарки сотрудникам группы компании «РКС-Петрозаводск», мы направим на покупку необходимой техники для наших врачей. И желаем вам прежде всего здоровья: будете здоровы вы, будем здоровы и мы! Пусть в следующем году будет поменьше вызовов», – поздравил сотрудников скорой помощи главный управляющий директор АО «ПКС-Водоканал» Александр Сафронов.

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