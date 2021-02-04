Станция биологической очистки Сегежского ЦБК (Segezha Group) выходит на новый этап развития

Станция биологической очистки промышленных стоков (СБО) Сегежского целлюлозно-бумажного комбината Segezha Group (входит в АФК "Система") в Республике Карелия отмечает 45 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Пуск в работу одного из наиболее значимых для предприятия вспомогательных производств производился поэтапно, с 1975 по 1978 годы. Станция играет важную роль в охране окружающей среды, предотвращая попадание в акваторию Выгозера отходов целлюлозно-бумажного производства и недоочищенных канализационных стоков города.

В настоящее время в рамках реализации масштабной экологической программы Segezha Group переводит станцию биоочистки на наилучшие доступные технологии. В 2020 году на проекты реконструкции было выделено 100 млн. рублей. В результате завершена реконструкция двух первичных отстойников - важная составляющая первой ступени очистки производственных стоков. Для повышения эффективности биологической очистки стоков была произведена замена аэрационной системы двух секций преаэратора-усреднителя и двух аэротенков. Выполнена реконструкция вторичного отстойника, предназначенного для осаждения активного ила. Произведена замена бака фильтрата в цехе обезвоживания осадка и ила и замена насосов в котельной.

В 2021 году СБО заменит еще ряд насосов, восстановит узел подачи аммиачной воды для питания активного ила и отремонтирует оборудование на воздуходувной станции. В плане - капремонты двух аэротенков с заменой аэрационной системы, первичного отстойника и реконструкция еще одного вторичного отстойника, а также установка новой ступени очистки сточной воды. Также в текущем году будет заменена автоматизированная система управления технологическим процессом станции.

Старший мастер по технологии СБО Ольга Некрасова отмечает, что все 45 лет коллектив станции ответственно выполняет работу по очистке промышленных сточных вод. "С 1975г., конечно, изменились требования в области природоохранного законодательства – они стали намного жестче. Но и мы не стоим на месте, а развиваемся. В настоящее время СБО имеет оборудование, необходимое для выполнения поставленных перед ней задач. Там регулярно производятся ремонт, реконструкция и модернизация оборудования и сооружений. Постоянный мониторинг поступающих со стоками с промплощадки загрязнений и своевременное выполнение корректирующих мероприятий позволяют нам достигать необходимых степеней очистки. По данным природоохранных структур, все показатели очищенной на станции биологической очистки Сегежского ЦБК сточной воды находятся в норме", - говорит Ольга Некрасова.