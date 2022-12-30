Станция переливания крови Петрозаводска будет работать на каникулах всего один день

Стало известно, как работает служба переливания крови столицы Карелии в праздничные дни.

В официальном паблике станции опубликован график работы в праздники:

31 декабря, 1, 2, 3 января — праздничные выходные дни, не работаем

4 января — рабочий день (приём доноров с 8.00 до 12.00ч)

5, 6, 7, 8 января — праздничные выходные дни, не работаем

С 9 января 2023 года работаем в прежнем режиме (приём доноров с 8.00 до 14.00).