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Станция переливания крови Петрозаводска нуждается в донорах отрицательных резусов всех групп

Новости. Общество
09:18, 29 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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На Республиканской станции переливания крови возникла повышенная потребность во всех группах крови с отрицательным резусом.

На 29 марта для пополнения банка донорской крови приглашаются доноры всех групп крови. При этом учреждение остро нуждается во всех группах крови с отрицательным резусом, сообщается в паблике станции.

Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

Ранее сообщалось, антиковидную плазму заготавливают в Карелии.

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Комментарии

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кир
2021-03-29 09:53:22
Выплату поднять - отбоя не будет. С ночи будут занимать очередь. Не первый раз пишу.
карел
2021-03-29 09:33:21
Сдал бы , так хрен туда доберёшься .
Гость
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