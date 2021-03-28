Станция переливания крови Петрозаводска нуждается в донорах отрицательных резусов всех групп

На Республиканской станции переливания крови возникла повышенная потребность во всех группах крови с отрицательным резусом.

На 29 марта для пополнения банка донорской крови приглашаются доноры всех групп крови. При этом учреждение остро нуждается во всех группах крови с отрицательным резусом, сообщается в паблике станции.

Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

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