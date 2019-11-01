Станция переливания крови Петрозаводска остро нуждается в донорах

Служба крови Карелии испытывает потребность в трех группах крови.

На станции переливания крови в Петрозаводске ждут доноров крови O(I) Rh(-), В(III) Rh (+), AB (IV) Rh(-). При этом введено временное ограничение в приеме доноров А(II), AB (IV) резус "Прима".

"Если вы планируете свой визит на станцию переливания крови на следующей неделе, обратите внимание на изменения в режиме приема. В понедельник 4 ноября учреждение не будет вести прием доноров! 5, 6, 7 и 8 ноября станция работает в обычном режиме", - сообщили в паблике учреждения.

Напомним, ранее стация сообщила об измеении времени работы. В рабочие дни прием доноров теперь осуществляется с 8.00 до 13.00. Организованы "субботы доноров" для тех, кому удобно прийти на станцию для дачи крови в выходной день – с 8.00 до 12.00. Ближайшие "суббота доноров" – 30 ноября.