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Станция переливания крови Петрозаводска ждет доноров всех групп

Новости. Общество
10:28, 18 Октября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Павел Смертин

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Служба крови Карелии вновь нуждается в пополнении своих запасов.

На 18 октября станция переливания нуждается в донорах О (I) Rh (+/-), А (II) Rh (-/+), B (III) Rh (+/-) и АВ (IV) Rh (-/+) групп, сообщается на сайте учреждения.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13.00 до 15.00).

Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу на ул. Пирогова, 4-а.

Кроме того, 23 октября станция переливания крови проводит очередную акцию «Суббота доноров». Станция будет работать с 8 до 12 часов. Предварительная запись по телефонам регистратуры +79658171085 или 76-42-65 с 14 до 15 часов.

Ранее глава Петрозаводска призвал всех здоровых горожан стать донорами.

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Комментарии

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Анастасия
2021-10-18 14:05:45
Больше месяца один цвет у светофора... Как работает станция? Наверное, что-то уже надо делать....
Кир
2021-10-18 12:18:32
Цена вопроса? Нет, это не деньги. И это не деньги. А это деньги.© ("Спальный вагон")
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