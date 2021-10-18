Станция переливания крови Петрозаводска ждет доноров всех групп

Служба крови Карелии вновь нуждается в пополнении своих запасов.

На 18 октября станция переливания нуждается в донорах О (I) Rh (+/-), А (II) Rh (-/+), B (III) Rh (+/-) и АВ (IV) Rh (-/+) групп, сообщается на сайте учреждения.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13.00 до 15.00).

Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу на ул. Пирогова, 4-а.

Кроме того, 23 октября станция переливания крови проводит очередную акцию «Суббота доноров». Станция будет работать с 8 до 12 часов. Предварительная запись по телефонам регистратуры +79658171085 или 76-42-65 с 14 до 15 часов.

Ранее глава Петрозаводска призвал всех здоровых горожан стать донорами.