Старая винтовка довела жителя поселка Карелии до уголовного дела

В Муезерском районе полицейские нашли у местного жителя винтовку с патронами.

В одном из поселков Муезерского района сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли у местного жителя старую винтовку, два коробчатых магазина и 66 патронов. Эксперты квалифицировали изъятое, как нарезное огнестрельное самозарядное оружие. Патроны отечественного производства оказались до сих пор пригодными для выстрелов. При этом разрешение на хранение и использование оружия у мужчины отсутствовало, рассказали в МВД Карелии.

По словам подозреваемого, 58-летнего сельчанина, винтовка вместе с патронами была найдена его отцом десяток лет назад неподалеку от села. Мужчина пояснил также, что хранил ее без цели использования.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, ФСБ накрыла подпольных оружейников в Карелии.