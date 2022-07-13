Старая винтовка довела жителя поселка Карелии до уголовного дела

В Муезерском районе полицейские нашли у местного жителя винтовку с патронами.
В одном из поселков Муезерского района сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли у местного жителя старую винтовку, два коробчатых магазина и 66 патронов. Эксперты квалифицировали изъятое, как нарезное огнестрельное самозарядное оружие. Патроны отечественного производства оказались до сих пор пригодными для выстрелов. При этом разрешение на хранение и использование оружия у мужчины отсутствовало, рассказали в МВД Карелии.
По словам подозреваемого, 58-летнего сельчанина, винтовка вместе с патронами была найдена его отцом десяток лет назад неподалеку от села. Мужчина пояснил также, что хранил ее без цели использования.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, ФСБ накрыла подпольных оружейников в Карелии.
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