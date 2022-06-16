ФСБ накрыла подпольных оружейников в Карелии

Российские силовики прекратили деятельность 43 подпольных оружейных мастерских по всей стране, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как сообщает РИА Новости, Федеральная служба безопасности РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресекла преступную деятельность 116 жителей в 38 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

В ходе спецоперации в мае-июне силовики изъяли 383 единицы огнестрельного оружия, среди которых - пулеметы, автоматы, пистолеты, револьвера, а также миномет, противотанковые ружья, мины, более 28 килограммов взрывчатки ручные гранаты, артиллерийские боеприпасы различного калибра и патроны.

Мастерские подпольных оружейников выявили в Москве и Санкт-Петербурге, Удмуртии и Чувашии, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Карелии, Крыму, Коми, Мордовии, Татарстане, Хакасии и Северной Осетии, Красноярском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Волгоградской, Смоленской, Калужской, Тверской, Томской, Ульяновской, Челябинской областях и Еврейской автономной области.