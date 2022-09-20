Старинный дом сгорел в популярном туристическом районе Карелии (ФОТО)

В одном из поселков Лахденпохского района пожар уничтожил деревянный дом.

Вчера, 23 сентября, в поселке Ихала Лахденпохского района случился пожар. Огонь охватил деревянный дом. Фото происшествия были выложены в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!».

В комментариях к посту местные жители пишут, что сгорел 100-летний дом еще финской постройки.

Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, в результате пожара был значительно поврежден одноэтажный деревянный дом из бруса. В огне никто не пострадал. Для тушения привлекались местные пожарные — 6 человек на 2 автоцистернах.