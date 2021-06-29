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Старое здание в центре Петрозаводска снесут – узнали, что там будет

Новости. Общество
13:51, 30 Июня 2021
фото: © vestikarelii.ru

Деревянное неэксплуатируемое здание на проспекте Ленина,10-а будет снесено.

В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлел деревянный забор, появившийся у здания на проспекте Ленина, 10-а. Горожанин поинтересовался, что планируется делать со зданием?

Редакция выяснила, что ранее на градостроительном совете администрации Петрозаводска после рассмотрения архитектурным сообществом был согласован проект строительства здания общественного назначения — гостиницы на месте деревянного и давно не эксплуатируемого дома на проспекте Ленина, 10-а. И в ближайшее время собственник приступит к сносу здания.

В администрации заверили, что архитекторами учтены все замечания и предложения по сохранению архитектурного облика центральной части города при строительстве нового объекта.

Застройщик приносит извинения за возможные неудобства при производстве строительных работ. В здании не будет строиться подземный паркинг и не будут применяться сваебойные машины.

Администрация города отдельно обратила внимание строителей на необходимость сохранения яблонь вдоль проспекта Ленина.

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Комментарии

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Elena
2021-06-30 14:13:09
А можно так: снести и ничего не строить, деревья посадить? Ужасно некомфортный, неуютный город
David.
2021-06-30 14:06:55
А чё не " Подростковый досуговый центр"? Обычно это строят.Яблони конечно сохранят, только они сами погибнут. Орки ненавидят деревья!
David.
2021-06-30 13:59:47
Орки гадят!
Os
2021-06-30 13:59:33
Такто оно дореводюционное вроде бы, хотя вряд ли исторически значимое.
Гость
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