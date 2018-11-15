"STARПерцы" проведут эфир из столицы Карелии

В утреннем шоу "Нового Радио" в Петрозаводске выступит участник проекта "Голос".

16 ноября с 7 до 11 утра из столицы Карелии московские ведущие утреннего шоу STARПерцы: Вадим Воронов, Сергей Мельников и Алиса Селезнева проведут эфир на всю страну. Открытая эфирная студия с видом на Онежское озеро будет находиться в ресторане "Панорамный" отеля Cosmos. Событие посвящено году вещания в Петрозаводске "Нового Радио".

В утреннем шоу примет участие специальный гость - Андрей Звонкий - участник проекта "Голос". После эфира STARПерцев в Петрозаводске Андрей Звонкий даст небольшой концерт.

Услышать утреннее шоу STARПерцы в Петрозаводске можно будет в прямом эфире "Нового Радио" на частоте 98.8 FM, на официальном сайте newradio.ru и в группах "Нового Радио" в социальных сетях.

На правах рекламы