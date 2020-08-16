Стартовала льготная программа кредитования бизнеса на арктических территориях Карелии

Минэкономразвития Карелии и региональный Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства объявили о старте программы "Арктика" по поддержке резидентов карельских территорий в Арктической зоне России.

Программа рассчитана на компании, реализующие новые инвестпроекты в Костомукшском городском округе, Лоухском, Кемском, Беломорском, Сегежском и Калевальском районах.

Они могут получить кредиты на льготных условиях. Один из вариантов позволяет получить сумму от 100 тыс. до 5 млн. рублей под процентную ставку равную ½ размера ключевой ставки Банка России при предоставлении залога. О других вариантах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".