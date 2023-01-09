Старый Новый год Карелия встретит оттепелью

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде на Старый Новый год и Крещение.

По информации карельских синоптиков, теплая погода в республике продержится еще неделю.

«Слабоотрицательные температуры, а по юго-западу и положительные, в Карелии простоят еще не меньше недели, — рассказала синоптик карельского Гидрометцентра. — Старый Новый год встретим при минус двух градусах. Ожидается снег, по южным районам мокрый снег, переходящий в морось».

Такая же температура, от 0 до -5, по информации Гидрометцентра, продержится до Крещения, 19 января, и лишь после начнет снижаться.

«Морозы ожидаем, но это будет после 19 января», — предупредили в карельском Гидромете.