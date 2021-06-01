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Статистика демонстрирует падение доходов населения Карелии

Новости. Экономика
10:11, 02 Июня 2021
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В первом квартале спад реальных располагаемых денежных доходов жителей республики достиг 5,9%.

Согласно данным Росстата, денежные доходы населения Карелии в первом квартале 2021 года уменьшились на 4,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. При этом спад реальных располагаемых денежных доходов, т.е. доходов за вычетом обязательных платежей и скорректированных на индекс инфляции, оказался сильнее – 5,9%.

Росстат сравнивает также падение доходов с последним кварталом 2020 года. Этот спад оценивается в 23,3%.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-06-02 10:43:13
Уже даже Росстат не может скрывать падение доходов...
Пожалуй так вернее.
кир
2021-06-02 10:21:36
Нашему человеку можно верить только в крайнем случае. "Бриллиантовая рука".
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