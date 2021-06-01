Статистика демонстрирует падение доходов населения Карелии

В первом квартале спад реальных располагаемых денежных доходов жителей республики достиг 5,9%.

Согласно данным Росстата, денежные доходы населения Карелии в первом квартале 2021 года уменьшились на 4,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. При этом спад реальных располагаемых денежных доходов, т.е. доходов за вычетом обязательных платежей и скорректированных на индекс инфляции, оказался сильнее – 5,9%.

Росстат сравнивает также падение доходов с последним кварталом 2020 года. Этот спад оценивается в 23,3%.