Реклама
Прислать новость
За минувшие сутки от коронавируса в Карелии скончались три человека 1
Сегодня 09:35
На Онежском озере в Карелии пропал рыбак
Сегодня 13:40
В Петрозаводске под колесами автомобилей погибли три человека
09.07.2021 18:20
Раскрыты способы мгновенно понравиться незнакомому человеку 5
09.07.2021 19:30

Статистика: свадеб в России стало больше, детских смертей меньше

Новости. Общество
17:20, 10 Июля 2021
фото: ГТРК "Карелия"

Несмотря на непростую обстановку, младенческая и детская смертность в стране снизилась.

Как сообщили в паблике «СтопКоронавирус.РФ» со ссылкой на данные Росстата, в мае 2021 года младенческая смертность уменьшилась на 6,1% по сравнению с прошлым маем. В сравнении с тем же периодом 2019 года — на 35,9%. На 20% сократилась и детская смертность.

«Система здравоохранения адаптировалась к работе в условиях пандемии и эффективно борется со всеми типами болезней, на которые может оказать отягощающее влияние COVID-19», — считают в ведомстве.

Радует и растущее количество браков: число счастливых супругов выросло в 3,1 раза по сравнению с маем прошлого года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
04.07.2021, 23:40
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
03.07.2021, 18:34
Ветер унес страшный новый остановочный комплекс в Петрозаводске

Чтиво

08.07.2021 15:28
Личное мнение
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 3
У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»