Статистика: свадеб в России стало больше, детских смертей меньше

Несмотря на непростую обстановку, младенческая и детская смертность в стране снизилась.

Как сообщили в паблике «СтопКоронавирус.РФ» со ссылкой на данные Росстата, в мае 2021 года младенческая смертность уменьшилась на 6,1% по сравнению с прошлым маем. В сравнении с тем же периодом 2019 года — на 35,9%. На 20% сократилась и детская смертность.

«Система здравоохранения адаптировалась к работе в условиях пандемии и эффективно борется со всеми типами болезней, на которые может оказать отягощающее влияние COVID-19», — считают в ведомстве.

Радует и растущее количество браков: число счастливых супругов выросло в 3,1 раза по сравнению с маем прошлого года.