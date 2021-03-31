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Статистика свидетельствует о падении доходов населения Карелии

Новости. Экономика
12:30, 01 Апреля 2021
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
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Реальные располагаемые денежные доходы жителей республики уменьшились в 2020 году на 1,6%.

По данным Росстата, в четвертом квартале 2020 года денежные доходы населения Карелии составили 36 529,2 рубля на человека в месяц. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года эта сумма выросла на 4,7%.

Однако реальные располагаемые денежные доходы жителей республики, т.е. доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, в четвертом квартале прошлого года уменьшились на 2,1%. В целом же, спад реальных денежных доходов населения Карелии в 2020 году составил 1,6%.

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