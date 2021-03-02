Статистика зафиксировала в Карелии рост сбережений населения с одновременным падением доходов

Прирост сбережений населения Карелии в 2020 году составил 14,1 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем в 2019 году, сообщает Карелиястат.

Согласно методологическим пояснениям Карелистата, при оценке сбережений населения учитываются не только вклады на счетах в банках, но и кредиты, расходы на покупку недвижимости и ряд других показателей.

По официальной статистике темпы роста сбережений увеличились одновременно с падением в 2020 году реальных доходов населения Карелии на 1% по сравнению с 2019 года.

Ранее исследовательский холдинг "Ромир" объявил рекородном увеличении "индекса свободных денег" в России в январе.

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