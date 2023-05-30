Статистики назвали самые высокооплачиваемые сферы деятельности в Карелии

По данным Карелиястата, реальная зарплата в республике увеличилась на 7,2%.

Специалисты Карелиястата представили данные по заработной плате в республике за март 2023 года.

Самой прибыльной сферой в Карелии оказалась добыча природных ресурсов — как и месяцем ранее. Средняя зарплата занятых в этой сфере — 101,6 тысячи рублей в месяц, что в 1,7 раз выше средней по республике.

Также высокие зарплаты у представителей финансовой и страховой деятельности — примерно 91 тысяча рублей, а также в государственном управлении, обеспечении военной безопасности и социальное обеспечение — около 80 тысяч рублей в месяц.

Самыми скромными оказались зарплаты у представителей розничной торговли, ремонта транспорта и мотоциклов — чуть более 39 тысяч рублей.

Средняя номинальная начисленная зарплата работников организаций в Карелии за март 2023 года составила 60705,4 рубля. По сравнению с мартом 2022 года зарплата выросла на 10,1%, но ее реальный размер, характеризующий покупательную способность, увеличился на 7,2%.