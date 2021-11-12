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Статус городов Карелии как исторических поселений может затормозить их экономическое развитие

Новости. Общество
15:56, 20 Декабря 2021
фото: © photokarelia.ru/Ilona Lesonen

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Присвоение некоторым городам Карелии статуса исторических поселений федерального значения может затормозить их экономическое развитие из-за жестких ограничений, установленных законодательством.

Это следует из разъяснений федерального законодательства, которые дала в эфире телеканала ОТР руководитель Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия Юлия Алипова.

«Чтобы получить этот статус надо пройти очень долгий путь. В частности, надо разработать серьезные исследовательские материалы и утвердить границы населенного пункта, его предмет охраны. Это все те элементы, которые подлежат сохранению. Предположим, ширина улиц, количество озелененных пространств, определенные скверы, определенные малые архитектурные формы, здания и так далее и тому подобное. Определенное ландшафтное окружение… И в этих границах устанавливается жесткая регламентация деятельности для того, чтобы обеспечить сохранность этих объектов», — пояснила Алипова.

По ее словам, статус исторического поселения потребует изменения сознания.

«Самая сложная задача — это переломить в себе понимание, что придание статуса установит шлагбаум, установит запрет на какое-то развитие поселения. Но здесь надо четко понимать, что находится на весах — либо мы сохраняем привлекательность этого населенного пункта, его неповторимость, либо мы решаем насущные задачи, но потом теряем точку притяжения для людей, которые поедут со всего мира на нашу территорию», — добавила руководитель Управления.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-12-20 16:53:44
То что восстановили после войны, вернули в исходное состояние
Вася
2021-12-20 16:50:54
годы идут, борьба за "народное счастье" продолжается...
кир
2021-12-20 16:36:44
Раскрыли рот, вытаращили глаза и хотим подражать Западу. Не будет никогда у нас так, как у них. Пора зарубить себе на носу. :)
Экспeрд
2021-12-20 16:25:42
Хде агрекалчнутые урбанисты ?
Гость
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