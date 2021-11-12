Статус городов Карелии как исторических поселений может затормозить их экономическое развитие

Присвоение некоторым городам Карелии статуса исторических поселений федерального значения может затормозить их экономическое развитие из-за жестких ограничений, установленных законодательством.

Это следует из разъяснений федерального законодательства, которые дала в эфире телеканала ОТР руководитель Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия Юлия Алипова.

«Чтобы получить этот статус надо пройти очень долгий путь. В частности, надо разработать серьезные исследовательские материалы и утвердить границы населенного пункта, его предмет охраны. Это все те элементы, которые подлежат сохранению. Предположим, ширина улиц, количество озелененных пространств, определенные скверы, определенные малые архитектурные формы, здания и так далее и тому подобное. Определенное ландшафтное окружение… И в этих границах устанавливается жесткая регламентация деятельности для того, чтобы обеспечить сохранность этих объектов», — пояснила Алипова.

По ее словам, статус исторического поселения потребует изменения сознания.

«Самая сложная задача — это переломить в себе понимание, что придание статуса установит шлагбаум, установит запрет на какое-то развитие поселения. Но здесь надо четко понимать, что находится на весах — либо мы сохраняем привлекательность этого населенного пункта, его неповторимость, либо мы решаем насущные задачи, но потом теряем точку притяжения для людей, которые поедут со всего мира на нашу территорию», — добавила руководитель Управления.