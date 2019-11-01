Статус иностранного агента у представительств Совета министров Северных стран не отбил у россиян стремления к сотрудничеству

Желающих получить поддержку у совета оказалось больше, чем выделенного финансирования проектов.

Совет министров Северных стран не прекратил сотрудничества с регионами Северо-Запада России, даже несмотря на то, что в 2015 году министерство юстиции РФ сочло представительства международной организации иностранными агентами. Как рассказала российским журналистам генеральный секретарь совета Паула Лехтомяки, желающих участвовать в этом сотрудничестве оказалось намного больше, чем то количество заявок, которому Совет министров смог выделить финансирование. В числе приоритетных направлений Лехтомяки назвала охрану окружающей среды, здравоохранение и культуру.



Вместе с тем, генеральный секретарь признала, что из-за событий 2015 года совет был вынужден фактически заморозить деятельность своих информационных бюро в Санкт-Петербурге и Калининграде, а также их контактных центров в Архангельске, Мурманске и Петрозаводске. Отвечая на вопрос журналиста "Столицы на Онего", когда Совет министров Северных стран намерен возобновить деятельность своих представительств на Северо-Западе России, Паула Лехтомяки заметила, что информационное бюро в Санкт-Петербурге не закрыто, хотя и работает не в полном объеме.



Говоря о перспективах потепления отношений между Россией и Северными странами, генеральный секретарь подчеркнула, что Совет министров Северных стран стремиться поддерживать связи на уровне гражданского общества, вне зависимости от каких бы то ни было политических разногласий.



"Что будет в будущем, никто не знает", – сказала Лехтомяки.



Генеральный секретарь Совета министров Северных стран встретилась с российскими журналистами в Стокгольме, где на этой неделе проходит сессия Северного совета, объединяющего парламенты Исландии, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и их автономных территорий Гренландии, Аландских и Фарерских островов.



В 2019 году Совет министров Северных стран поддержал 22 проекта из республик и областей Северо-Запада России и региона Балтийского моря. Общая сумма их финансирования составляет 10 млн датских крон. Участниками этих проектов являются неправительственные организации, университеты и местные органы власти.