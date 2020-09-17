Ставка по ипотеке с господдержкой от ВТБ снижена до 6,1%

Банк ВТБ с 17 сентября снижает ставку в рамках программы льготного ипотечного кредитования на 0,4 процентных пункта – до 6,1%.

Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"В связи с высоким спросом на льготную ипотеку мы обратились к оператору программы за дополнительным лимитом и планируем значительно увеличить объем выдач по ней до конца года. Этому будет способствовать снижение ставки для наших клиентов до 6,1%", — приводит пресс-служба слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

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