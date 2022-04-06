«Стеклянные глаза»: камера зафиксировала подозреваемого в нападении на девушку в Петрозаводске (ВИДЕО)

Сообщение о предполагаемом нападении неизвестного мужчины на девушку в Петрозаводске появилось в социальных сетях.

Группа «Живой Петрозаводск» Вконтакте опубликовала запись с уличной камеры видонаблюдения, на которой видно, как мужчина нетвердой походкой преследует девушку и заходит за ней во двор, а через несколько минут убегает.

В комментарии к видео изложены подробности инцидента. Сообщается, что он произошел 16 апреля около 22.10 на улице Ключевая. По словам автора поста, когда 18-летняя девушка подошла к подъезду дома, мужчина приблизился сзади, одной рукой закрыл ей рот и нос, а затем начал тащить назад к машине, которая стояла во дворе.

«Девушка кричала, звала на помощь, но никто из жильцов домов, у кого горел свет не вышел. При нападении девушка кусала его за руку, сопротивлялась, била ногой. Около машины они упали вместе, она успела встать, схватить телефон, который выпал из кармана и забежать домой… Из внешности мужчины, девушка запомнила только широко открытые, выпученные, стеклянные глаза и очень замедленные движения», — говорится в сообщении.

Опубликованы приметы предполагаемого злоумышленника. Темная кофта с капюшоном, темные штаны рост 165-175 см, возраст от 20 до 30 лет.