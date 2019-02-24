Стела в честь присвоения Петрозаводску почетного статуса до сих пор не установлена

В столице Карелии на презентации книги "Воинская слава Петрозаводска" вспомнили о том, что стела в честь присвоения городу почетного статуса до сих пор не установлена.

Политолог и публицист Олег Реут в своей статье вспомнил, что в команде советников предыдущего руководителя республики Александра Худилайнена было достаточно много странных персонажей. Но особо выделялся Борис Подопригора. Его представляли социологом, краеведом, журналистом, конфликтологом, военным переводчиком, сценаристом, политологом-востоковедом и даже почему-то литературным критиком.

"Чем он действительно занимался в кабинете на Ленина, 19, мало кто знал", - написал Реут.

"В приватных беседах Подопригора рассказывал историю о том, что карельские профессиональные историки многократно предпринимали усилия заручиться поддержкой президента России в присвоении Петрозаводску почётного звания "Город воинской славы", написал политолог, - но ничего у них не получилось. Все пояснительные записки блокировались на уровне соответствующих управлений администрации президента".

Однако только стоило советнику Худилайнена, социологу и краеведу Подопригоре взяться за это сложное дело, так сразу президентский указ был подписан. Смог, значит, журналист и конфликтолог так обосновать необходимость присвоения высокого звания, что не устоял глава государства.

6 апреля 2015 года в соответствии с Указом президента Российской Федерации № 178 "О присвоении г. Петрозаводску почётного звания Российской Федерации "Город воинской славы" "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества", карельской столице было присвоено почётное звание "Город воинской славы".

Вспомнить о покинувшем столицу Карелии петербуржце Подопригоре пришлось в связи с презентацией книги "Воинская слава Петрозаводска", которая была подготовлена в соавторстве директором Национального музея республики Михаилом Гольденбергом и журналистом Юрием Шлейкиным и представлена заинтересованной публике.

Зал собраний Национального музея был полон.

О чем говорили собравшие на презентации книги, читайте здесь.