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Стелу "Город воинской славы" в Петрозаводске установят к 19 мая (ФОТО)

Новости. Общество
10:43, 08 Мая 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Гранитную стелу воинской славы установят вблизи площади Кирова 19 мая, сообщили в администрации Петрозаводска.

Напомним, накануне в Петрозаводск привезли из Санкт-Петербурга стелу "Город воинской славы".  В настоящее время ООО "Управляющая Компания Возрождение Торговый Дом" ведет работы по установке монумента вблизи площади Кирова. Подрядчик приступил к армированию подпорной стеки, занимается подготовкой фундамента для монумента, рассказали в мэрии города.

 

 

"Через несколько дней мы приступим к монтажу основной конструкции – будем устанавливать саму стелу. 19 мая она будет стоять. Срок выполнения всех работ по контракту – до 20 августа. Это целый комплекс работ, который включает в себя не только установку стелы, но и полное благоустройство территории: замену дренажной системы, устройство освещения и подходных путей, восстановление газона, лестницы, подпорной стенки. Это довольно серьезный комплекс работ. Сейчас все работы идут в графике, предусмотренным контрактом", - сообщил председатель комитета градостроительства и землепользования администрации Евгений Перов, который сегодня вместе с депутатом Петросовета Александром Антиповым проинспектировал ход работ.

В мэрии напомнили, что проектная документация разработана ООО "Основа" в соответствии с эскизным проектом архитектора Александра Савельева.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2020-05-08 11:01:26
Когда ожидать после этого её провала , обвала ? . Не забыть надо на её открытие " спортивных " ветеранов , Вартанову , Бандарчука , Анишина пригласить , пусть маршируют там до " потери пульса ".
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