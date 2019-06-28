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Новости. Общество
12:40, 28 Июня 2019
фото: правительство Карелии

Стелу воинской славы в Петрозаводске установят на месте Дерева дружбы

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Стела "Город воинской славы" будет установлена у площади Кирова на Аллее городов-побратимов, сообщает правительство Карелии.

"Городские и республиканские власти поддержали ветеранов, обратившихся с просьбой установить стелу "Город воинской славы" на Аллее городов-побратимов вблизи площади Кирова на месте памятного знака Дерево дружбы». По словам главы Петрозаводска Ирины Мирошник, с этим вариантом определились в ходе публичных слушаний, и этот выбор подтвердили горожане, которые приняли участие в сборе подписей за стелу на площади Кирова. Волонтеры фонда "Эстафета поколений" всего за несколько дней собрали более шести тысяч подписей", - говорится в сообщении.

"Заручившись такой общественной поддержкой, мы предпримем все меры, чтобы стела появилась на площади Кирова к 75-летию Великой Победы и к 100-летию образования республики", - сказала в пятницу Мирошник после возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь".

Решение петрозаводской администрации об установке стелы поддержал глава республики Артур Парфенчиков. По его мнению, этот памятник - главная реликвия города, на долю которого выпало немало горя во время войны.

"Для меня главное – позиция старших, которые на своих плечах вынесли Победу. Мы должны научиться слушать и слышать ветеранов. И горожане, поставившие свои подписи за установку стелы на площади Кирова, с этим согласны. Центральная площадь – достойное место для памятника. Стела "Город воинской славы" должна находиться там, где есть возможность отдать воинские почести и провести военные парады. Поэтому сегодня нужно сделать все, чтобы сплотиться и реализовать проект, привлечь к работе архитекторов и общественность. Мне кажется, если мы сделаем двухсторонний подход к стеле со стороны поймы реки Лососинки, которая будет благоустраиваться, и со стороны площади Кирова, получится очень интересное решение", - отметил Артур Парфенчиков.

"Мы благодарны за то, что мы победили. Эта победа хорошего, здравого смысла. Нам не нужны раздоры, мы должны сплотиться и навести красоту на площади. Наши архитекторы, скульпторы, дизайнеры должны приложить все силы, знания, чтобы площадь Кирова стала украшением не только Петрозаводска, но и всего Северо-западного региона", - сказал председатель карельского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов" Александр Цыба.

Памятный знак "Дерево дружбы" ждет реставрация и перенос на набережную Петрозаводска.

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Комментарии

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однозначно
2019-06-28 13:10:24
Да пофиг. Я в тех местах не шастаю. Ежели патрионутую вату это защитит от обнищания, то пусть строят хоть стелу, хоть часовню и падают там ниц в религиозном или патриотическом угаре.
zanoza
2019-06-28 12:52:20
Кто бы сомневался! Когда этот "опрос" замутили всем стало понятно ,что это и станет предлогом протащить идею администрации по установке стелы на пл. Кирова. Это место навязано нам и не отвечает мнению большинства, но когда это останавливало чиновников!
Lana
2019-06-28 12:59:07
zanoza,

Респект!
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