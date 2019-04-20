Степашин вспомнил Худилайнена в разговоре о программе расселения из аварийного жилья

В Карелии 18 апреля обсудили новую программу расселения из аварийного жилья, которая начинается в этом году и продлится до 2025 года.

В четверг в правительстве Карелии прошло совещание по вопросам реализации новой программы по расселению аварийного жилья, рассчитанной на 2019-2025 годы. В заседании в Петрозаводске приняли участие председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и гендиректор Фонда Константин Цицин.

"Всего с 2008 года было переселено 9,5 тысяч человек из почти 4 тысяч жилых помещений. Программа шла тяжело, как вы помните. Я вспоминаю два совещания здесь (в Петрозаводске) с предшественником, с Худилайненом. Когда он, подписывая протоколы, устанавливал сроки... Секрета Полишинеля тут никакого нет, вы знаете, что отставка бывшего губернатора, руководителя Карелии была сопряжена, в первую очередь, со срывом программы переселения аварийного жилья. Она (программа) буксовала очень серьезно. И в 2014-2017 годах мы имели очень серьезный срыв, низкие темпы", - заявил Степашин вначале совещания.

По его словам, лишь в 2018 году Карелии удалось достичь "значительных результатов".

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