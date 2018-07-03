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Новости. Общество
20:40, 03 Июля 2018

Степень опьянения водителей будут определять по-новому

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Эксперт назвал преимущества нового способа определения опьянения водителей.

Анализ крови, который с 3 июля может применяться для определения факта опьянения водителей на российских дорогах, позволит наказать автолюбителей, которые не в состоянии пройти дыхательный тест, считает руководитель общественного движения "За безопасность на дороге" Артем Угрюмов, пишет "РИА Новости".

Ранее факт опьянения водителя устанавливался только по дыхательному тесту. Теперь дополнительным способом стал анализ крови.

"Теперь появилась возможность определения степени опьянения водителей, которые находятся в бессознательном состоянии после ДТП. Для того чтобы собирать доказательства, которые имели бы достаточную юридическую силу, была и введена эта норма. Раньше был такой нонсенс — если человек очень сильно выпил или потерял сознание после аварии и не может дыхнуть в трубочку, с него и взятки гладки, никакие анализы у него было взять нельзя. Теперь у человека в любом состоянии можно сделать забор крови", — пояснил Новости Угрюмов.

По мнению эксперта, данная мера никак не скажется на водителях, она направлена прежде всего на устранение "вакуума, существовавшего в правоприменительном административном законодательстве". Угрюмов не сомневается, что находящийся в сознании водитель будет иметь право выбирать, каким способом определять наличие алкоголя в его организме, хотя данный вопрос еще законодательно не урегулирован. Как и раньше, водители могут отказаться от медицинского освидетельствования.

Ранее координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов сказал, что закон приняли для того, чтобы водителей, которые находятся без сознания после тяжелого ДТП, можно было привлечь к ответственности за "пьяное вождение".

Президент подписал документ 3 апреля. Он не изменяет ранее установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулем при анализе выдыхаемого воздуха — 0,16 миллиграмма на один литр воздуха. Ожидается, что нововведение устранит правовые пробелы в области обеспечения безопасности дорожного движения.

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