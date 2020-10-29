Стихийную свалку убрали в Петрозаводске (ФОТО)

В Петрозаводске с территории общего пользования возле контейнерной площадки на улице Лизы Чайкиной убрали свалку мусора, устроенную жителями.

Сотрудники администрации Петрозаводска обнаружили стихийную свалку возле контейнерной площадки на улице Лизы Чайкиной в районе дома № 3.

Как сообщили в мэрии, о необходимости в срочном порядке произвести уборку оповестили компанию по вывозу мусора. Отходы с территории оперативно вывезло ПМУП "Автоспецтранс".



Администрация в очередной раз призвала петрозаводчан ответственно относиться к чистоте своего города.

Ни в коем случае нельзя складировать мусор возле контейнерных площадок, а тем более в парках, скверах или лесополосе. Бытовые отходы необходимо оставлять в предназначенных для этого ёмкостях, а не в отсеках для крупногабаритных отходов. Несоблюдение этих правил приводит к захламлению территорий и росту популяции крыс. Шины, древесные остатки и строительные отходы требуют особой утилизации – их нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором. Кроме того, администрация просит автолюбителей не парковать свой транспорт на подъездных путях мусоровывозящей техники.