Стильная одежда по низкой цене: собираем модные образы в популярном магазине 

ТРЦ "Тетрис" предлагает оценить новые модные комбинации от "Экономаркета", подобранные стилистом.

В современном мире практически каждая женщина хочет выглядеть красиво и стильно, но при этом не всем хочется тратить баснословные деньги на новый гардероб. Мы попросили стилиста составить образы из огромного ассортимента одежды магазина "Экономаркет", который расположен в ТРЦ "Тетрис" на 4 этаже. Чтобы доказать: можно одеваться элегантно и недорого.



Переходите на обзор по ссылке. Получилось стильно, качественно, а главное с минимальными затратами для кошелька.

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