Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 08 Апреля 2019
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Стильная Пугачева показала неожиданную прическу

Загрузка...

День рождения Примадонны все ближе.

Уже скоро, 17 апреля, Алла Пугачева отметит 70 лет. Сейчас началась самая горячая пора — период финальной подготовки к большому сольному концерту, который Примадонна даст впервые за 10 лет, пишет "Узнай все".

Будут и другие мероприятия — к примеру, сборный концерт российских звезд под названием "Подарок для Аллы", в котором примут участие все друзья Аллы Борисовны — от ее давних друзей Александра Буйнова и специально приехавшего из Майами Валерия Леонтьева. Но самое удивительное, что на концерте в честь Пугачевой, который будет вести, конечно, Максим Галкин, выступит даже Сергей Шнуров вместе с группировкой "Ленинград".

Однако главное событие в день рождения Примадонны — это ее собственный долгожданный сольник.

Накануне впечатлениями от визита на репетицию концерта Пугачевой поделился Артур Гаспарян, музыкальный журналист. "Репетиция у Аллы — это как в космосе побывать! — написал на своей странице в Instagram Артур Гаспарян. — Пение потрясло даже меня!"

Но публика, конечно, обратила внимание главным образом на модную прическу Аллы Борисовны — она изменила привычному стилю "львиной гривы" и сделала гладкую укладку "волосок к волоску" с актуальной челкой. Пугачева не может себе позволить выйти из дома "в чем была" — папарацци могут застать ее где угодно, а с наступлением эпохи социальных сетей и никаких репортеров не нужно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2019, 23:30
Посмотрите, как выглядит Кончита Вурст без грима и бороды
05.04.2019, 19:40
Сын Сергея Зверева признался, что тяжело болен
04.04.2019, 18:20
Сотрудники ДПС выручили из беды женщину, застрявшую на улице Чапаева
07.04.2019, 11:48
Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку
07.04.2019, 11:00
ВИДЕО: В Петрозаводске внедорожник сорвался с буксира и перевернулся
01.04.2019, 10:17
Назначен исполняющий обязанности министра образования Карелии

Аналитика

Сегодня 13:04
Капитал
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
Правительству Карелии пришлось выделять бюджетные средства на приведение жилья для переселенцев из аварийного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами.
Нет доверия
Сегодня 11:59
Когда церковь потребует Кижи? 5
04.04.2019 15:55
Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии
03.04.2019 16:01
"Это – наше болото" 2
03.04.2019 13:39
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2019 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта" 1
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Легкий путь узнать о легких
02.04.2019 09:11
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
01.04.2019 13:46
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»