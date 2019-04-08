Стильная Пугачева показала неожиданную прическу

День рождения Примадонны все ближе.

Уже скоро, 17 апреля, Алла Пугачева отметит 70 лет. Сейчас началась самая горячая пора — период финальной подготовки к большому сольному концерту, который Примадонна даст впервые за 10 лет, пишет "Узнай все".

Будут и другие мероприятия — к примеру, сборный концерт российских звезд под названием "Подарок для Аллы", в котором примут участие все друзья Аллы Борисовны — от ее давних друзей Александра Буйнова и специально приехавшего из Майами Валерия Леонтьева. Но самое удивительное, что на концерте в честь Пугачевой, который будет вести, конечно, Максим Галкин, выступит даже Сергей Шнуров вместе с группировкой "Ленинград".

Однако главное событие в день рождения Примадонны — это ее собственный долгожданный сольник.

Накануне впечатлениями от визита на репетицию концерта Пугачевой поделился Артур Гаспарян, музыкальный журналист. "Репетиция у Аллы — это как в космосе побывать! — написал на своей странице в Instagram Артур Гаспарян. — Пение потрясло даже меня!"

Но публика, конечно, обратила внимание главным образом на модную прическу Аллы Борисовны — она изменила привычному стилю "львиной гривы" и сделала гладкую укладку "волосок к волоску" с актуальной челкой. Пугачева не может себе позволить выйти из дома "в чем была" — папарацци могут застать ее где угодно, а с наступлением эпохи социальных сетей и никаких репортеров не нужно.