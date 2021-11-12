Стоимость арестованного имущества должников в Карелии приблизилась к полмиллиарда рублей

Судебные приставы в Карелии за 9 месяцев 2021 года наложили арест на имущество должников на общую сумму 420 млн рублей.

Об этом сообщили в региональном УФССП.

Из общего количества арестованного имущества передано на реализацию имущество на сумму 261 млн рублей. Выручить от продажи удалось 49 млн рублей.

За 9 месяцев с должников взыскано 2,7 млрд рублей — это и алиментные платежи, и штрафы, налоги и долги по зарплате, а также иные обязательства.

Большая работа проведена по пополнению бюджетов всех уровней, в том числе взыскано исполнительского сбора на сумму 65 млн. руб. Общая сумма взысканных фискальных платежей составила 571 млн руб.

В отношении 12,5 тысяч должников вынесены постановления о временном ограничении на выезд из Российской Федерации. Еще более 14 тыс. человек были временно лишены прав управления автотранспортом.