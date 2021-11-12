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Стоимость арестованного имущества должников в Карелии приблизилась к полмиллиарда рублей

Новости. Общество
08:20, 12 Ноября 2021
фото: © Алексей Никольский / РИА Новости

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Судебные приставы в Карелии за 9 месяцев 2021 года наложили арест на имущество должников на общую сумму 420 млн рублей.

Об этом сообщили в региональном УФССП.

Из общего количества арестованного имущества передано на реализацию имущество на сумму 261 млн рублей. Выручить от продажи удалось 49 млн рублей.

За 9 месяцев с должников взыскано 2,7 млрд рублей — это и алиментные платежи, и штрафы, налоги и долги по зарплате, а также иные обязательства.

Большая работа проведена по пополнению бюджетов всех уровней, в том числе взыскано исполнительского сбора на сумму 65 млн. руб. Общая сумма взысканных фискальных платежей составила 571 млн руб.

В отношении 12,5 тысяч должников вынесены постановления о временном ограничении на выезд из Российской Федерации.  Еще более 14 тыс. человек были временно лишены прав управления автотранспортом.

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