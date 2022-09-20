Стоимость авиабилетов на популярные направления упала в 15 раз

Билеты в Дубай, стоившие после объявления мобилизации до полумиллиона рублей, подешевели до 40 тысяч.

Как пишет «Коммерсантъ», билеты на популярные в последние две недели зарубежные и приграничные российские направления подешевели до уровня месячной давности. Например, срочный вылет в Стамбул или Дубай, который после объявления частичной мобилизации мог обойтись в 600–700 тыс. руб., сейчас можно найти за 20 тыс. и 40 тыс. руб. соответственно. В авиакомпаниях подтверждают, что спрос упал от полутора до двух раз на отдельных рейсах, а глубина бронирования вернулась к обычным уровням: от недели до месяца.

Цены на авиабилеты из России на востребованные международные направления, подскочившие после 21 сентября в десятки раз, резко снизились. По ряду направлений их стоимость сейчас значительно ниже, чем была до объявления частичной мобилизации.

С начала недели по 5 октября спрос на основные международные направления, по разным оценкам, упал в 1,5–2 раза.

«Ъ» сравнил цены на билеты на сайтах крупных российских перевозчиков с датой вылета на 8 и 14 октября на момент публикации относительно цен в середине сентября, то есть до объявления мобилизации. По данным нескольких источников в билетных агрегаторах, перелет в Дубай 15 сентября при глубине бронирования в 1–2 дня до вылета стоил в среднем 60–70 тыс. руб., при покупке за неделю — 56 тыс. руб. В первые дни мобилизации билеты продавались за 300–500 тыс. руб. (см. «Ъ» от 21 сентября). На 7 октября и через неделю прямые рейсы туда доступны от 38 тыс. руб. («Аэрофлот» и Flydubai).

Перелет в Ереван стоил от 19 тыс. руб. за сутки и 14 тыс. руб. за неделю. Сейчас — в среднем 11–14 тыс. руб. на 8 октября и 10–12 тыс. руб. неделей позже. На пике спроса цены достигали 200 тыс. руб.

Перелет в Стамбул, стоивший 45 тыс. и 34 тыс. руб. соответственно, сейчас доступен за 19–25 тыс. руб. на 7 октября (S7, Red Wings, «Азимут» и «Ямал»), 30 тыс.— на 8 октября и 18–22 тыс. руб.— через неделю. Рейсы в Астану оценивались от 16 тыс. до 14 тыс. руб. В ближайшие два дня они доступны за 22–24 тыс. руб., через неделю дешевеют до 17–19 тыс. руб. с билетами без багажа.

Кроме того, вернулись к ранним сентябрьским значениям и цены на перелеты в «приграничные» Мурманск, Омск, Орск и Челябинск, через которые россияне добирались в Норвегию, Казахстан и Монголию. Сейчас билеты по этим направлениям стоят в диапазоне 3–5 тыс. руб., а на пике спроса их покупали за 25–50 тыс. руб. (см. «Ъ» от 28 сентября).

Источник «Ъ» в авиакомпании из топ-5 сообщил, что взлет цен был продиктован в основном дефицитом емкостей и свободных мест в продаже, поскольку билеты за рубеж активно раскупались и до объявления мобилизации.

В частности, бронирования на рейсы в страны СНГ начинались у перевозчика в среднем за месяц до вылета. «В первую неделю после мобилизации пассажиры раскупали буквально последние места», — отметил он. Падение спроса при этом, по его словам, началось еще с середины прошлой недели. Представитель Red Wings подтвердил «Ъ», что спрос на международные перелеты снизился в конце прошлой недели. Еще в ряде авиакомпаний рассказали «Ъ», что глубина бронирования «пришла в норму» и составляет, по разным оценкам, от недели до месяца. Цены, которые у многих перевозчиков в момент пикового спроса регулировались сотрудниками в ручном режиме, сейчас снова определяются динамическим ценообразованием.

Источник «Ъ» в сфере делового туризма отметил, что с начала мобилизации до начала октября в компании «заметно выросло» число корпоративных запросов на бронирование билетов и чартерных самолетов для «компаний, которые увозили штат полным мужским составом». Речь идет о работодателях в IT-секторе, не включенных в реестр Минцифры, фарминдустрии и др. Наиболее востребованными направлениями стали Казахстан, Узбекистан, Турция и особенно Армения, говорит исполнительный директор Союза агентств делового туризма (САД) Павел Васин. Он также подтвердил, что спрос уже заметно снизился.

Все собеседники отмечают, что ситуация повторяет пиковый спрос на рейсы из России после объявления спецоперации 24 февраля.