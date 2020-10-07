Стоимость реставрации Варваринской церкви в Заонежье выросла до 77 миллионов рублей

Власти Карелии пообещали завершить реставрационные работы к концу года.

Общий объем средств, выделенных из федерального бюджета на реставрацию Варваринской церкви в Заонежье, достиг почти 77 миллионов рублей. Такие данные привела руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова в своем докладе на встрече в Национальном музее Карелии, где 8 октября были подведены итоги совместной подготовки к празднованию 100-летию республики карельского правительства и министерства культуры России. По словам Алиповой, из-за недобросовестных подрядчиков деревянный храм XVII столетия длительное время пролежал в разобранном состоянии, но благодаря федеральным властям реставрационные работы на этом объекте были возобновлены, и на них было выделено дополнительное финансирование.

Напомним, Варваринская церковь, которую в 2015 году по решению министерства культуры России разобрали и вывезли на реставрацию из нежилой деревни Яндомозеро, еще прошлым летом выглядела грудами бревен, гниющих под дождем в Типиницах и Великой Губе. До того, как памятник не попал в руки специалистов из архитектурно-реставрационного центра "Заонежье", у объекта культурного наследия федерального значения сменились два подрядчика – фирмы "Эшель" и "ПГС II", однако за несколько лет они не только не смогли вернуть ему прежний облик, но даже были отстранены от работ, а брошенный исторический материал храма, по словам местных жителей, стал превращаться в дрова.

В августе 2019 года Варваринской церкви нашли третьего подрядчика. Организованный подведомственным учреждением Минкультуры России – Северо-Западной дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации – конкурс на продолжение работ выиграла компания "Анфилада" из Санкт-Петербурга. Но непосредственно реставрацией памятника занялся АРЦ "Заонежье".

Как сообщила руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия, завершить реставрационные работы в деревне Типиницы планируется к концу нынешнего года. "Это будет первый, наверное, в России такой проект, когда мы помещаем объект на другое место, не на территории музея-заповедника под открытым небом, и этот объект в дальнейшем будет пользоваться и по прямому назначению, как объект туристского показа, и, в том числе, являться завершающим элементом ранее нарушенной композицией исторического поселения на территории Заонежья", – сказала Алипова.