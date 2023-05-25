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«Стойкость и бдительность»: власти Карелии поздравили пограничников со 105-летием образования войск

Новости. Общество
11:30, 28 Мая 2023
фото: © Артур Парфенчиков/ВК

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Глава Карелии и спикер регионального Заксобрания поздравили причастных с Днем пограничника, который в стране отмечают 28 мая.

Глава республики Артур Парфенчиков и председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович поздравили пограничников со 105-летием образования этих войск.

«Во все времена охрана границы являлась делом государственной важности. Пограничники верой и правдой служат Родине, оберегая священные рубежи нашей страны, защищая мирную жизнь соотечественников, - говорится в обращении.

Стойкость, бдительность и беззаветная преданность России – вот те качества, которые присущи каждому, кто выбрал для себя почетное дело охраны государственной границы. Традиционно для службы в пограничных войсках отбираются наиболее подготовленные военнослужащие. Именно воины в зеленых фуражках всегда готовы первыми встретить противника и дать ему достойный отпор. 

Отдельные слова благодарности за героическую службу мы говорим ветеранам. Нынешние защитники рубежей государства бережно хранят и умножают славные боевые традиции, заложенные старшим поколением, достойно выполняют свой воинский долг», - сказано в поздравлении. 

Напомним, 28 мая на площади Кирова в Петрозаводске проходят мероприятия, посвященные 105-летию образования пограничных войск.

В программе показательные выступления сотрудников Пограничного управления, демонстрация вооружения и снаряжения.

Гости праздника смогут попробовать блюда полевой кухни, будет работать выставка фотографий и детских рисунков на пограничную тематику.

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